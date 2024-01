Governo do Ceará empossa últimos 635 professores aprovados em concurso de 2018

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) empossou na manhã desta quarta-feira, 24, 635 professores . Os novos servidores públicos foram aprovados no concurso realizado em 2018 e aguardavam a convocação há cinco anos. Com a posse do grupo, o Estado termina de chamar os 3.798 classificados no certame.

Após a convocação de todos os aprovados, o governador Elmano de Freitas afirma que discutirá sobre “em que momento será necessário um novo concurso para a educação do Ceará". “Até o fim do nosso governo, queremos ter 100% das escolas em tempo integral, e é muito importante que isso seja feito com professores concursados”, diz.

Helano Maia, secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará (Apeoc), comemora o fim das convocações do concurso de 2018.

“É um momento de alegria, os professores que estão tomando posse vão fortalecer a rede estadual de educação. E nosso papel é cobrar a realização de um novo concurso público, porque há uma demanda, uma carência”, afirma Helano.