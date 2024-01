Caminhão arrasta fiação e derruba árvore em rua de Fortaleza

Um caminhão arrastou parte da fiação e derrubou uma árvore na rua Monsenhor Salazar, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 19 horas dessa quarta-feira, 24, e prejudicou algumas residências da região.

Conforme apuração do O POVO, duas casas foram diretamente afetadas na ocasião. Uma ficou sem luz elétrica e a outra teve quedas no fornecimento de internet, de acordo com os moradores. Não houve relatos sobre feridos, e o condutor do caminhão não foi identificado.