Agente da PRF é preso com mais de 300kg de drogas em São Paulo

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi preso na tarde dessa quarta-feira, 17, no município de Assis, em São Paulo, suspeito de tráfico de drogas. O homem, que não teve a identidade revelada, foi capturado junto a um parceiro enquanto transportava 338,6 quilos (kg) de entorpecentes.

A abordagem aconteceu na rodovia Raposo Tavares, quando agentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) perceberam um comportamento estranho dentro de uma picape Hylux que era transportada por um guincho. Dentro do carro, os suspeitos tentaram se esconder quando passaram pelas viaturas da PMESP e chamaram a atenção dos policiais. As informações são do jornal Folha de São Paulo.