Pré-Carnaval em Fortaleza: veja programação deste fim de semana

Entre os destaques deste fim de semana estão o show do cantor e compositor carioca Paulinho da Viola , que se apresenta no Aterrinho da Praia de Iracema no sábado, 20, e a estreia do Bloco Mambembe na Arena Iracema no mesmo dia. Há também o Bloquinho de Verão, com Xand Avião e Dennis.

Mais um fim de semana de Pré-Carnaval chega ao público de Fortaleza, que se prepara para curtir as atrações em diferentes locais na Cidade. De sexta-feira, 19, a domingo, 21, a folia atravessa espaços públicos e privados, com programações gratuitas e pagas.

Programação Pré-Carnaval na sexta-feira, 19



Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

17h às 22 horas: Bloco Dragões do Ritmo



Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)

19h às 22 horas - Luxo da Aldeia e convidados



Mercado dos Pinhões



19h às 22 horas - Bloco Sambamor / Mona Mendes

Programação Pré-Carnaval no sábado, 20

Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)

19h às 22 horas - Bloco Concentra Mas Não Sai e Convidados

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas - Centro)

17h às 22 horas - DJ Silas/ Gilson Duty/ Anderson Monteiro/ Banda Fortaleza Folia

Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro)

18 horas - Bloco Num Ispaia Senão Ienche

Parque Rachel de Queiroz (R. Edgar Falcão - Pres. Kennedy)

18h às 22 horas - Bloco do Zé Almir / Dedim Gouveia Jr.

Benfica

17h às 22 horas - DJ Thalu / Banda Banzobeat / Alê Eloi e as Alencarinas / Banda Nick Sol

Praia de Iracema (Aterrinho)

A partir de 15 horas - Bloco Camaleões do Vila / Baqueta Clube de Ritmistas / Bloco Bonde Batuque / Bloco Unidos da Cachorra

DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico / Banda Os Transacionais / Paulinho da Viola

Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

O Bloco Mambembe estreia neste sábado, 20, no Pré-Carnaval da Arena Iracema. Liderado por Deydianne Piaf e Mulher Barbada, o bloco se apresenta no evento que tem como tema “Ai Que Delícia O Verão”. Serão duas horas de caipirinha liberada (das 16h às 18 horas). São também atrações do dia DJ Silas, DJ Dino e o projeto Brega Que Pariu.

Quando : sábado, 20, a partir das 16 horas

: sábado, 20, a partir das 16 horas Quanto : a partir de R$ 30; vendas no Sympla

: a partir de R$ 30; vendas no Sympla Instagram: @arenairacema



JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Centro)

O JamRock realiza neste sábado, 20, o Pré-Carnaval “Tem Carná”. Irão se apresentar no evento a Superbanda, a Banda Brasílis e o grupo Frevilhando. Os ingressos de 1º lote estão à venda por valores a partir de R$ 15.

Quando : sábado, 20, a partir das 21 horas

: sábado, 20, a partir das 21 horas Quanto : a partir de R$ 15; vendas no Sympla



: a partir de R$ 15; vendas no Sympla Instagram: @temcarnasim



Paraíba Bar (Rua Paulino Nogueira, 69 - Benfica)



Acontece neste sábado, 20, mais uma edição do Bloco Baguncinha, o Pré-Carnaval do Paraíba Bar, no Benfica. São 12 horas de festa com feijoada liberada das 13h às 16 horas. São atrações da nova edição DTF, Na Resenha, Barabadá e Verão S/A. O ingresso inclui abadá, copo do evento, pulseira personalizada e brinde. O tema da festa deste sábado é Salvador.

Quando : sábado, 20, a partir das 13 horas

: sábado, 20, a partir das 13 horas Quanto : R$ 49,90; vendas no Sympla

: R$ 49,90; vendas no Sympla Instagram: @paraiba.bar



Colosso (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)



O Bloquinho de Verão será realizado novamente no Colosso neste sábado, 20. Desta vez, a programação conta com Dennis, Xand Avião, Cheiro de Amor e Padilha & PVzin. Os portões serão abertos às 15 horas e haverá, até 17 horas, cerveja e caipirinha liberadas.

Quando : sábado, 20, às 15 horas



: sábado, 20, às 15 horas Quanto : R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia); vendas no site E-folia e na Loja do Verão, no Shopping RioMar Fortaleza



: R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia); vendas no site E-folia e na Loja do Verão, no Shopping RioMar Fortaleza Instagram: @bloquinhodeveraoce



Programação Pré-Carnaval no domingo, 21

Passeio Público (infantil)



9h às 12 horas - Bloquinho da Aquarela / Banda Dragaxé

Raimundo do Queijo (Travessa Crato)

10h às 16 horas - Samba Luiz da Viola / Fabiano Brandão / Erika Akirê

Parque Rachel de Queiroz

16h às 20 horas - Charanga Tio Marcão Lindão / Lu Nunes

Praça João Gentil (Benfica)

13 horas - Benfica

- Benfica 14h40min - Banda Couros e Metais

- Banda Couros e Metais 16h20min - Banda Manga Rosa

- Banda Manga Rosa 18 horas - Jean Dumont e Banda



Pôr do Sol (Espigão do Náutico)

17h às 21 horas - Isabela Serpa

Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)



No domingo, 21, o Radar Pub promove o Bloquinho Você Tá no Meu Radar. Os DJs da casa e a cantora Magi comandam a festa, que dá direito a combo de open bar de chopp ou caipirinha de limão por R$ 29,90. A entrada é de graça e o happy hour ocorrerá até às 20 horas.

Quando : domingo, 21, a partir das 17 horas



: domingo, 21, a partir das 17 horas Entrada gratuita



Instagram: @radar.pub



