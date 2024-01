Mercado dos Pinhões reúne foliões no primeiro sábado de Pré-Carnaval

As comemorações de Pré-Carnaval em Fortaleza não deixaram de lado um dos centros culturais da Capital, e os festejos incluíram blocos para todas as idades

Fevereiro ainda não começou, mas o Pré-Carnaval já antecipa as comemorações do mês neste sábado, 13, com foliões reunidos no Mercado dos Pinhões. O polo carnavalesco de Fortaleza não foi esquecido pelo público e abriu espaço para festejos de todas as idades.

Nem a chuva conseguiu impedir a chegada da população e pequenos grupos se reuniram no início da programação, por volta das 17 horas. Ao lado, crianças brincavam e corriam, enquanto cerca de 30 pessoas dançavam à frente do palco.

Espalhados ao redor da praça, com coolers de bebida abastecidos e registros de um Carnaval fora de época com cada clique do celular, os festeiros não escondiam o sentimento de tradição evocado pelos Pinhões.