Comerciantes reclamam de transtornos causados por obra na Praia de Iracema

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 11-01-2024: Fotos: Marcas deixada pela onda na Beira Mar.. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Uma reforma no calcadão próximo ao Centro Belchior, no trecho popularmente conhecido como Praia dos Crush, na Praia de Iracema, em Fortaleza tem causado transtornos para comércios locais. Segundo comerciantes, obra já deveria ter sido entregue e o atraso da conclusão estaria prejudicando o movimento de clientes. A Prefeitura afirma que até o fim de fevereiro próximo o calçamento da área deve ser concluído. O POVO esteve no local nessa quinta-feira, 11, e falou com vendedores que atuam no local. Na região citada em específico, foi possível perceber que a entrada de algumas lanchonetes e restaurantes segue rodeada por "cercas" e pisos quebrados, que se misturam com areia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 11-01-2024: Fotos: Marcas deixada pela onda na Beira Mar.. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Play