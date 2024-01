Uma pessoa é morta e outra é baleada na tarde desta quinta no Pirambu

Dois suspeitos do crime foram presos. Com eles, três armas de fogo foram apreendidas

Duas pessoas foram baleadas por volta das 14h30min desta quinta-feira, 11, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Uma das vítimas morreu enquanto a outra foi socorrida a uma unidade de saúde.

Imagens feitas no local do crime mostram que as vítimas trafegavam em uma moto quando foram mortas. As identidades deles não foram divulgadas.

Dois suspeitos do crime foram presos em flagrante. Em nota, a Polícia Militar informou que os suspeitos presos são Kaio Breno dos Santos Lima, de 21 anos, e Iago Freire da Silva, de 20 anos.