Morre o jornalista Pepo Melo, editor da revista Tá na Área

Morreu na manhã deste sábado, 6, o jornalista Francisco Melo Mesquita, o Pepo Melo, como também era conhecido. Conforme O POVO apurou, o motivo da morte foi um ataque cardíaco fulminante.



O jornalista tinha 53 anos e era editor da revista Tá na Área. Focada em Esportes, a publicação já tinha 20 anos de história no mercado. Pepo também trabalhou no jornal Diário do Nordeste. Ele deixa esposa e uma filha.

O velório será na Alvorada Funerais, na Avenida Domingos Olímpio, 2080, esquina com rua Senador Pompeu.