Polícia Federal deflagra operação de combate ao abuso sexual infantil no Ceará

Mandados de busca e apreensão e prisão expedidos pelo plantão da Justiça Federal no Ceará foram cumpridos em uma cidade da região litorânea do Acaraú . As investigações se iniciaram logo após a Polícia Australiana reportar que imagens que mostravam um brasileiro abusando de uma criança foram divulgadas em fóruns da chamada Darkweb.

Com as informações, a Polícia Federal Brasileira, junto aos esforços da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Deleciber) do Ceará e da Força Tarefa de Identificação de Vítimas, coordenada pela Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF), identificou a vítima e o suspeito com o uso da tecnologia.

As apurações da PF mostraram provas que grande parte das imagens feitas e compartilhadas eram realmente cenas de estupro de vulnerável cometidas pelo suspeito contra crianças e adolescentes com quem tem proximidade. Com isso, as medidas judiciais cabíveis foram tomadas em um curto espaço de tempo, cessando a situação de risco em que a vítima se encontrava.

O suspeito pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material pornografico envolvendo criança ou adolescente. Suas penas somadas chegam até 33 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes cometidos de maior gravidade seguindo a análise dos materiais cofiscados.