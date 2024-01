Réveillon de Fortaleza foi "tranquilo" e sem crimes graves, afirma Secretaria

O último dia do Réveillon de Fortaleza, celebrado entre a noite de domingo, 31, e madrugada desta segunda-feira, 1º, não registrou ocorrências criminais de maior gravidade. A avaliação parcial, feita pelas Forças de Segurança do Ceará, aponta que a noite de festa foi “considerada tranquila”.

Mais de 1,2 milhão de pessoas estiveram presentes no Aterro da Praia de Iracema para comemorar a chegada de 2024, de acordo com dados da Prefeitura de Fortaleza. Em meio a aglomeração, algumas ocorrências ainda foram registradas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), em uma das ocorrências atendidas pela Polícia Militar (PMCE) durante o último dia de 2023, seis celulares foram recuperados e um homem, de 28 anos, foi preso por receptação. Os celulares foram furtados no Aterro da Praia de Iracema e recuperados no bairro Passaré, em Fortaleza. Dois aparelhos já foram devolvidos aos proprietários.