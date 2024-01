Réveillon: na chuva, no mar, sem hora pra acabar, público acompanha até limpeza do Aterro

Prefeitura estima que 10 toneladas de recicláveis deverão ser recolhidos na limpeza do Aterro de Iracema, após a programação do Réveillon 2024 Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Garrafas secas de vidro, estampando marcas (e tamanhos) variados, simbolizavam o final das celebrações da virada do novo ano no Aterro da Praia de Iracema. Mas o protagonismo teve vida curta: na primeira manhã de 2024, 1º de janeiro, garis e máquinas varredeiras retiraram os vestígios do ano anterior. A expectativa, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, é de que sejam recolhidas cerca de 10 toneladas de recicláveis pelas três noites da programação do Réveillon. Numa contagem parcial, até a segunda noite (30/12), 6,9 toneladas de resíduos já haviam sido coletadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao lado das pilhas selecionadas para limpeza, o público que ainda permanecia no Aterro até o início da manhã caminhava sem se importar com o clima chuvoso ou os objetos ao seu redor. “A gente tá na chuva é pra se molhar”, disse a supervisora Rosy Tavares, 34, antes de completar: “A gente continuou na chuva e é isso: tudo de bom”.

A cuidadora Rosa Tavares, 27, amiga e quase xará de Rosy, não parava de sorrir ao lembrar das apresentações da noite da virada de ano. “(As atrações) foram maravilhosas, perfeitas, eu amei! Só falta (artista) internacional”, brincou, avisando que já estava preparada para o banho de mar. A chuva também não foi motivo de reclamação para o vendedor ambulante Elton Reis, 63, mesmo que o aguaceiro tenha atrasado sua chegada até a praia. “Tem que agradecer até pela chuva. Nada que Deus manda assusta, é sempre para melhorar”. Réveillon de Fortaleza: abertura com Roberto Carlos reúne mais de meio milhão de pessoas; CONFIRA De barraca a dorminhocos, virada em Fortaleza surpreendeu turistas e locais

Sobre os momentos que mais a surpreenderam durante os shows em Fortaleza, Rosy Tavares não se limitou às atrações. “Eu vi muita gente dormindo no chão, vi a galera de guarda-chuva, de barraca de acampamento mesmo… Então foi bem engraçado”, descreveu. Um dos “dorminhocos” foi o estagiário Jonatha Lima, 19, que resistiu à chuva e ficou até o final do evento, mas acabou “caindo no sono” em determinado momento, como descreveu ao O POVO. “Caí no sono, mas foi ótimo”, riu. Para o turista Ícaro César, 26, natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a cerca de 238 km de Fortaleza, a capital do Ceará e o seu Réveillon foram uma surpresa bem-vinda. “(Antes) a gente tinha uma impressão de insegurança, mas aqui (em Fortaleza) tinha muito policial, muito bem organizado”, elogiou.



Comemoração termina em banho de praia para alguns

Comemorações terminaram com um banho no mar para Socorro Furtado Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO Afastada do palco e da limpeza ao redor da praia, a ajudante de produção Socorro Furtado, 46, foi mergulhar no mar em busca de um ano melhor. “Desde cedo eu estava acompanhando a festa e foi show, foi um máximo”, disse. O momento esperado, o primeiro mergulho do ano, aconteceu por volta das 9 horas da manhã. “(Estou esperando) boas expectativas para 2024, já que meu 2023 não foi assim tão bom”.