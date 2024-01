Mulher morre após ser atropelada por ônibus em avenida de Fortaleza

Caso aconteceu no primeiro dia de 2024. A mulher foi atropelada por um coletivo enquanto atravessava a via

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher foi atingida enquanto atravessava a via. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma mulher morreu ao ser atropelada por um ônibus no cruzamento das avenidas Dom Manuel com Antônio Sales, em Fortaleza, na manhã de segunda-feira, 1º.

Após a colisão, o motorista do veículo prestou assistência à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) vai investigar o caso. A região é monitorada por câmeras de rua.

Em nota, o Sindiônibus informou que está acompanhando as investigações e que “a empresa responsável pelo ônibus envolvido tomará as medidas apropriadas".