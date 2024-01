Dupla suspeita de furtar carga avaliada em R$ 60 mil é presa

Dois suspeitos de participação no furto de uma carga de produtos avaliada em R$ 60 mil foram presos por meio da Polícia Civil do Ceará. Ambos foram detidos na quarta-feira, 28, no bairro Ancuri, em Fortaleza.

As investigações são da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) começaram após o registro de Boletim de Ocorrência informando que uma carga de produtos foi alvo de furto. Os policiais identificaram que o homem que noticiou o crime estaria envolvido.

Alysson Timótio de Souza, de 29 anos, possui antecedentes por roubo de veículo e crime contra a administração pública. As investigações apontaram que o homem desviou a carga e o objetivo era revender o material.