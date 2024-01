24 pessoas são presas em Fortaleza durante operação policial

No duplo-homicidio registrado no mês de novembro, foram mortos um homem e uma mulher, Vilmar Moreira da Silva e Antônia Livia Gomes dos Santos. A bebê deles de nove meses de idade foi baleada e ficou órfã. Após a elucidação do caso a Justiça expediu o mandado de prisão dos acusados.

No dia 11 de dezembro outra edição da operação Focus resultou na prisão de 12 pessoas em Fortaleza e RMF. Entre os capturados, estão dois suspeitos de participação em um triplo homicídio e um duplo homicídio registrados entre junho e novembro, no município de Baturité. Francimar da Silva Santos, de 29 anos, e Charlison Carvalho da Silva, de 19 anos.

Em caso de denúncias o órgão orienta o contato do 181 (disque-denúncia) ou o (85) 3101.0181, que é o numero de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

No dia 15 de dezembro a Polícia Militar do Ceará (PMCE) deflagrou a operação "Força-Total" no Distrito Federal e em 26 estados brasileiros, incluindo o Ceará. A iniciativa do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais (CNCG) está na 2ª edição.

Na ocasião, o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Klênio Savyo, afirmou que o objetivo das ações é a redução da violência e, em específico, a diminuição dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) e os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) por meio do desarmamento, com apreensão de armas.