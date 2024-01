Um dia após paralisação, médicos retornam à UPAs de Fortaleza

As UPAs Bom Jardim, Vila Velha e Edson Queiroz estavam com serviços operando parcialmente nessa terça-feira, 26. Com o repasse de mais de R$ 1 milhão, Secretaria Municipal da Saúde (SMS) amenizou problemática

Excepcionalmente nessa terça-feira, 26, o atendimento nestas unidades foi realizado por contingenciamento. Três perfis de pacientes com classificação de risco "vermelho", "laranja" e "amarelo", foram acolhidos.



Já os pacientes com classificação de risco "verde" e "azul", ambos que também são contemplados nos postos de saúde, foram orientados a buscar unidades da Atenção Primária à Saúde (APS).



De acordo com o Sindicato dos Médicos do Ceará, os postos voltaram a funcionar normalmente a partir do recebimento do salário, que aconteceu nesta quarta-feira, 27, respectivamente.

Atraso de salários à profissionais da saúdeefoi recorrente em 2023

Em novembro deste ano, também foi notificado o atraso de salários no mês de outubro. Também tiveram outros históricos de atraso nos meses de março e abril.