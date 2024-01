Bênção para casais homoafetivos: LGBTs católicos e membros da igreja comemoram declaração

Acolhimento é bem-vindo para LGBTs que compartilham da fé católica. Membros da igreja no Ceará repercutem a nova declaração

“Ele sabe muito bem das reações que poderiam acontecer. Para mim, é uma grande conquista e uma esperança de passos maiores. Embora escandalize muita gente que se acha pura, defensora das normas ‘de sempre’, como eles dizem, mas que na realidade são atitudes que afastam as pessoas. A Igreja é para todos, como diz o padre Francisco”, afirma Allegri.

O recém-empossado arcebispo relembra que, nos dez anos de pontificado, o papa Francisco tem dado atenção especial a pessoas postas à margem. Padre Lino também menciona a coragem do pontífice em assinar tal declaração.

“Embora a repercussão tenha sido estrondosa, o que o documento deseja é acolher, com amor misericordioso, todos os irmãos e irmãs que creem em Jesus Cristo por meio de uma bênção simples e direta, como o ministro sagrado dá a todas as pessoas que dele se aproximam e a pedem”, diz o arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, dom Gregório Paixão .

O frei chama atenção para o fato de que o documento não dá a possibilidade desses casais terem o matrimônio sacramentado na Igreja Católica Apostólica Romana. A bênção que podem receber não se assemelha ao rito do casamento , tendo a declaração reiterado que os padres evitem vestimentas ou espaços que dêem a entender o contrário.

Para o frei Wellington Reis, doutor em direito canônico, a declaração esclarece o papel das bênçãos pastorais e dá permissão oficial para acolhimento de casais homoafetivos ou de casais formados por quem já recebeu o sacramento do matrimônio anteriormente e se divorciou no âmbito civil.

LGBTs católicos comemoram bênção

“Essa notícia é um passo que a Igreja dá para acolher as pessoas que sempre sentiram vontade de se aproximar da Igreja. Muitas vezes, as pessoas não querem ou não notam essa comunidade, mas ela existe e quer seu espaço.” É assim que o cantor católico Bruno Camurati analisa a declaração do Vaticano.

O artista, assumidamente LGBT Sigla guarda-chuva, que pode ter outras letras acrescentadas. Em suma, significa o espectro da diversidade sexual, citando lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans ou travestis. Outras citações incluem queers, pessoas intersexo, assexuais etc , já sofreu represália e teve show cancelado no festival cristão Halleluya, em Fortaleza, após compartilhar publicamente sua sexualidade.

“A gente quer Deus na nossa casa, que Deus olhe para a gente, que cuide da nossa união e do nosso amor”, afirma. Para Bruno, pedir bênçãos é tradição popular. “As pessoas sempre solicitaram a bênção de uniões, de aniversários, de lojas, de barcos, até de jatinhos. Por que não abençoar um casal?”, questiona.