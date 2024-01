Entorno do Shopping Parangaba registra movimentação intensa neste sábado, 23

A movimentação no entorno do Shopping Parangaba, no bairro Parangaba, é intensa neste sábado, 23. Na entrada principal do centro comercial, clientes se acumulvaam nesta tarde na espera por carros de aplicativos para sair do local após as compras.

O POVO esteve no local e observou que, por volta das 15h30min de hoje, os veículos enfrentavam trânsito para circular nos arredores, quando muitos compradores ainda chegavam para resolver as pendências para o Natal.

Mariana Santos, 26, chegou por volta das 13h, quando "já estava bem cheio". "Vim comprar presente pra família. A gente sempre quer dar algo no Natal, né. É uma das marcas. Para alguns, eu não sabia o que ia comprar, mas consegui. Tem muita opção", relata.