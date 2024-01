Em Fortaleza, Papai Noel paranaense conta experiências vividas em mais de 30 anos de trabalho

Os anos foram se passando e o desejo de continuar levando sorrisos para a criançada continuou. Ele, então, foi recrutado por uma agência para trabalhar exercendo o papel do bom velhinho em shopping centers e o seu primeiro destino foi São Luís, no Maranhão, onde trabalhou até o último dezembro.

Em entrevista ao O POVO , Orlando conta que seu primeiro natal como Papai Noel foi em meados da década de 90, com um convite de amigos próximos para visitar um lar para idosos. “Me fantasiei com uma barba postiça, um gorro e uma roupa larga vermelha. Na época ainda era menino. Hoje, tenho a minha barba branca natural, além do próprio barrigão”, brinca.

Aos 54 anos, o funcionário público Orlando Paulo Anzoategui desembarca em Fortaleza pela primeira vez em mais de 30 anos de carreira como Papai Noel. Natural de Cascavel, no Paraná, ele trabalha trazendo a alegria natalina para crianças desde que tinha apenas 20 anos. O que se iniciou como uma brincadeira, tornou-se um acréscimo importante à renda familiar, além de um belo motivo para iniciar o novo ano com o coração leve e contente.

Este ano, o trenó do paranaense pousou em Fortaleza (CE), para atuar como o Papai Noel do Shopping Del Paseo, localizado no bairro Aldeota. Para atuar na profissão, Orlando acumula férias para poder aproveitar o período natalino e garantir um retorno financeiro a mais para começar o ano com o pé direito.

“Já faz 50 dias que eu e minha esposa, a Mamãe Noel, estamos aqui em Fortaleza. Confesso que o coração está apertado com saudade do filhão, de 19 anos, que ficou lá no Paraná. Mas em breve estamos de volta ao trabalho e ao lar”, diz.

Entre os presentes mais pedidos pelas crianças, ele afirma que o carro-chefe continua sendo as bonecas e os carrinhos. Vez ou outra aparece algum pedido inusitado, como um smartphone de última geração ou algum produto de tecnologia. Mas o desejo que mais o marcou, veio, na verdade, de um idoso.

“Lembro que, no ano passado, atendi um senhor. Ele chegou com um cilindro de oxigênio e sentou perto de mim. Quando perguntei o que ele queria de presente naquele natal, ele me pediu um coração novo. Nessas horas a gente não sabe o que dizer, né? Mas, por baixo da fantasia, fico torcendo para que, de alguma forma, esse desejo se realize”, relembra.

Para conhecer Orlando, ou melhor, o Papai Noel, basta comparecer ao Shopping Del Paseo, de segunda a sábado, das 15 às 21 horas, e no domingo, das 14 às 20 horas. A entrada no espaço natalino é gratuita e o atendimento é por ordem de chegada.

Papai Noel do Shopping Del Paseo

Endereço: Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60150-165

Horários: segunda a sábado de 15 às 21 horas; domingo de 14 às 20 horas

Entrada gratuita.