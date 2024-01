Vídeo: Cliente arremessa copo contra atendente em shopping de Fortaleza

Defesa do jovem registrou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e alega danos psicológicos; shopping e rede fast food são apontados por omissão

O atendente também conta que minutos antes da agressão, a mulher já havia se exaltado com um colega dele de trabalho, por entender de forma errada o modo como foi tratada, segundo ele.

Ao O POVO , Gabriel contou que por causa de uma promoção que havia chegado à franquia e o funcionamento com pessoal reduzido naquele dia, houve atraso em vários pedidos, incluindo o da cliente, que ainda não foi identificada.

Um atendente da rede de fast food Burger King denuncia ter sido agredido por uma cliente durante o último domingo, 10, enquanto trabalhava na unidade do Grand Shopping Messejana, no bairro Messejana, em Fortaleza . Na ocasião, uma mulher, incomodada com a demora na entrega de um pedido, atirou um copo de refrigerante contra João Gabriel, 20, que registrou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

“Ela perguntou sobre o pedido, onde que estava, e o outro funcionário, que estava liberando os deliverys, avisou que era só aguardar, falando do jeito dele: ‘Não, meu amor, é só aguardar’. Do jeito que ele sempre fala com todo mundo”, diz Gabriel.

Depois disso, a cliente teria exigido respeito dos atendentes e começado a bater no balcão, com gritos: “Onde está a p**** do meu pedido?”, “Cadê o meu pedido? Vocês estão fazendo hora”. Afirmando ser advogada, a moça também teria tentado dar uma “carteirada” ao ameaçar ligar para a Polícia e um juiz.

A cliente então jogou um copo de refrigerante nas costas de Gabriel e gritou: “Vou jogar quantos copos forem necessários para receber a p**** do meu pedido, filho da p***”. O rapaz disse que subiu assustado para um dos banheiros da administração e começou a chorar.

Desde o caso, Gabriel tem ficado em casa, mesmo sem ter recebido liberação do trabalho, pois afirma que, devido ao trauma causado pela situação, ainda não está pronto para voltar a atender o público.