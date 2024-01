Rio Maranguapinho: lixo e animais continuam a aparecer durante instalação de gradis

Conclusão para a instalação total das grades no entorno do rio está prevista para 27 de março de 2024. A obra do gradil possui um investimento total de R$ 12,8 milhões

Animais de criação são frequentes na Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Maranguapinho, e há lixo em diversos pontos do rio e da orla. Moradores ainda apontam que, apesar da incidência da crimes no local ter reduzido, criminosos se aproveitam de aberturas no gradil para realizarem roubos na região.

Há cerca de sete meses, a orla do rio Maranguapinho que percorre o município de Fortaleza recebe a instalação de gradis . De acordo com a Secretaria das Cidades do Ceará (SCidades), além de determinar e proteger a área, a estrutura tem o objetivo de evitar a entrada de animais e trazer mais segurança para a população. Até o momento, cerca de sete quilômetros (km ) de gradis foram instalados, porém local continua a concentrar lixo e animais de grande porte.

De acordo com placa implantada em ponto do trajeto, as grades começaram a ser instaladas em 17 de maio de 2023, com conclusão prevista para 27 de março de 2024. A obra do gradil e urbanização do espaço tem um investimento total de R$ 12,8 milhões.

A primeira etapa da implementação dos gradis aconteceu no trecho I, entre as avenidas Mister Hull e Senador Fernandes Távora, nas margens direita e esquerda. Em seguida, as obras seguiram para o trecho II, entre as avenidas Osório de Paiva e Senador Fernandes Távora. Nesse trecho, contudo, os gradis foram instalados somente na margem direita. A estrutura da margem esquerda ainda está em fase de implantação.

Confira o percurso do rio Maranguapinho, que perpassa os municípios de Maranguape, Maracanaú, Fortaleza e Caucaia:









Na manhã do último dia 19 de dezembro, O POVO percorreu a área de leito do rio onde os gradis foram instalados. No percurso, foi observada presença de lixo em diversos pontos, principalmente em áreas de pontes e nas beiradas dos gradis.

Moradora do bairro Autran Nunes, Sabrina Freitas, 39, aponta que, apesar de órgãos públicos recolherem grande parte dos resíduos antes da instalação dos gradis, há grande quantidade de lixo no local deixado pelos próprios moradores.

“Aqui sempre juntou lixo, principalmente no inverno. Quando colocaram a cerca, pensamos que ia reduzir mais, mas o pessoal ainda coloca na calçada ou joga por cima da grade”, comentou.