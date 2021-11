Mais um corpo encontrado no Rio Maranguapinho; é o quinto em nove dias

O corpo de um homem de 19 anos foi localizado no Rio Maranguapinho, no bairro Genibaú, com lesões provocadas por disparos de arma de fogo e por objeto cortante. A vítima encontrada na manhã desta quarta-feira, 3, ainda não foi identificada. Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) foi acionada para retirar o corpo da água. É o quinto corpo encontrado no Rio nos últimos nove dias.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local para colher indícios para a investigação. Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte do homem.

Casos anteriores

Na última semana, entre os dias 25 e 29 de outubro, quatro corpos foram encontrados na extensão do Rio Maranguapinho. O Rio percorre os bairros do Genibaú, Bonsucesso, nos municípios de Maranguape, bairro São Miguel, em Caucaia, e Maracanaú. O curso de água em questão já foi usado em outros anos para o abandono de cadáveres.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

