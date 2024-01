Policial federal morre após ameaçar PM em quiosque, no Rio de Janeiro

De acordo com informações de testemunhas, cedidas ao g1 - Rio de Janeiro, clientes do estabelecimento chegaram a tentar conter Francisco, que teria dado dois tapas e apontado a arma para o PM antes de ser baleado.

O policial federal Francisco Elionezio Braga Oliveira, de 38 anos, foi morto na noite desse domingo, 17, durante uma discussão em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro (Pmerj), ele teria ameaçado um policial militar enquanto estava com uma arma em punho.

O policial federal se tornou popular após salvar uma menina, de 7 anos, que havia se engasgado em um restaurante de Brasília, no dia 15 de outubro. Por causa da situação, ele foi agraciado com a “Medalha da Defesa Civil”, cedido pelo Governo do Distrito Federal.

Francisco estava na PF há dez anos. Ele deixou três filhos. Um deles é um bebê.

De acordo com o portal Metrópoles, as pessoas que estavam no quiosque tentaram interferir. Uma delas, identificada Thamires Duarte, 34, foi baleada nas nádegas. Ela foi encaminhada a um hospital da região. Ainda não foi confirmado de onde saiu o disparo.

“A gente veio de uma família humilde. Eu faço Direito hoje, com certeza com a inspiração que meu tio passou a federal, não é uma coisa fácil. Todo mundo se espelha nele. Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que sempre incentivava a ir por esse caminho. Eu não queria nunca estar falando isso, em uma situação como essa”, disse uma sobrinha do agente ao g1 Rio de Janeiro.