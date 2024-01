Capturado integrante de grupo especializado em furtar lojas de departamentos

O indivíduo, um homem de 43 anos, após sua prisão, teve constatado em sua ficha criminal que já tinha passagens por roubo e furto. A concretização do mandado e prisão ocorreu no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza.

Após as ações, o homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem para tentar chegar a um sexto envolvido, que já teria sido identificado a partir de informações levantadas com as prisões anteriores.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



