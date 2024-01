Primeiro dia da 2ª fase do vestibular da Uece tem abstenção de 12%

FORTALEZA, CEARÁ, 17-12-2023: Último vestibular do ano, próximo às comemorações natalinas. Vestibular da UECE, no Campus Itaperi. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O primeiro dia de provas da segunda fase do vestibular 2024.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece), realizado na manhã deste domingo, 17, registrou uma abstenção de 12% — um total de 1.152 faltosos, 560 em Fortaleza e 592 nas unidades do Interior, dos 9.313 candidatos aptos em todo o Estado. Na Capital, a aplicação do certame provocou trânsito congestionado na avenida Silas Munguba e o engarrafamento se estendeu por boa parte da via, que fica próxima ao campus do Itaperi, um dos principais locais de prova. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os portões foram fechados às 9 horas e, além de atrasos, O POVO também registrou movimentação de pessoas que haviam saído para buscar itens importantes que foram esquecidos, como a documentação oficial com foto — cuja apresentação é obrigatória — ou caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta, vendida por ambulantes por R$ 3 no entorno do campus.

Houve ainda quem não conseguiu tomar café da manhã antes de sair de casa e precisou comprar um lanche de última hora. Ao perceber a demora do congestionamento, a costureira Márcia Santos conta que desceu do carro com a filha, a estudante Débora Santos, 18, e pediu que um motociclista desconhecido que passava próximo a levasse até o local. “A gente ia atrasar, comecei a pedir para várias pessoas que ‘pelo amor de Deus’ dessem uma carona a ela, ofereci até dinheiro. Um rapaz que nem era motorista de aplicativo levou e ela conseguiu entrar. Depois eu cheguei e fui na sala conferir se ela tinha chegado bem, graças a Deus deu tudo certo, mas foi um aperreio muito grande”, relata. Já a jovem Rebeca Macedo, 17, que prestava vestibular para o curso de Geografia, chegou atrasada e lamentou: “Não sei nem como vou contar para a minha mãe. Eu moro no Bom Jardim, o trajeto foi muito longo, tinha trânsito, enfim. Mas próximo ano eu vou tentar de novo, dessa vez chego uma hora antes”. Além de mães, pais e responsáveis, na entrada do campus também se amontoavam professores de diversas instituições de ensino da Capital. “A gente tenta passar uma confiança, uma calma, um apoio, porque a gente sabe que esse momento é bem difícil e, para muitos, é também uma despedida do ensino médio, o fechamento de um ciclo. Eles sentem e a gente também”, relata o professor de Química, Jota Façanha.

"O volume de alunos com ansiedade é bem alto, a gente já até recebe formações para identificar casos que precisam de atenção em sala de aula. Então todos os anos estamos aqui acompanhando eles para dar uma força e tentar tornar esse momento menos difícil", pontua.