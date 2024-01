Homem é preso em Fortaleza com mais de 200 produtos falsificados

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a prisão de Franciberg e a apreensão do material ocorreram após a recuperação de um celular roubado, que estava sendo vendido na loja onde os produtos falsos foram encontrados.

Um homem foi preso durante a última sexta-feira, 15, no bairro Genibaú, em Fortaleza , suspeito de comercializar falsificações de produtos importados. Junto ao suspeito, identificado como Franciberg Barroso do Nascimento, 31, foram encontradas 246 imitações de tênis, roupas e sandálias, além de uma arma de fogo e 26 munições.

O suspeito, juntamente das réplicas, foram encaminhados para o 27° Distrito Policial (DP), no bairro Henrique Jorge. Franciberg foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e por crime contra a propriedade industrial, enquanto as imitações irão passar por perícia.

As investigações para localizar demais envolvidos no esquema serão comandadas pela PC-CE.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone do 27° DP: (85) 3101-5663