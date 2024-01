Integrante de grupo criminoso procurado por homicídio é preso em Fortaleza

Um homem chamado Antônio Alexandre Ferreira Neto, de 25 anos, integrante de um grupo criminoso, possuindo vasta lista criminal foi preso nesta terça feira, 12, em uma ação coletiva organizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin). Ele já possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Ele também tinha outro mandado por integrar facção criminosa. Ele foi capturado no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. No momento da prisão, ele tentou fugir do local, mas não conseguiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O trabalho da Polícia chegou a identificar que Antônio exercia função de chefia dentro de um coletivo criminoso em bairros de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele possuía passagem ainda pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo na lista criminal.