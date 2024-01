Com suspeita de gases, mulher vai a hospital e descobre infarto pulmonar

“Passei por uma triagem. A médica me deu remédios para dor e pediu alguns exames: sangue, urina e tomografia do tórax e abdômen. A dor não passava, só piorava. Fiz todos os exames, e a médica me chamou de volta. Ela me falou que eu estava com um infarto pulmonar bilateral. O protocolo era me internar direto na UTI. Fiquei seis dias no hospital”, compartilhou a jovem.

Carolina disse que a internação na UTI foi assustadora e solitária, pois os horários de visita eram muito restritos. “Tive muito medo, porque escutava as pessoas falando dos casos delas, e eu nunca tinha sido internada. Foi assustador.”

A jovem recebeu alta no dia 30 de novembro, mas ainda está se tratando com anticoagulante.