Maracanaú é 4ª melhor cidade do País para se fazer negócios na Indústria

À frente da cidade no levantamento aparecem Joinville (SC), Caxias do Sul (RS) e Nova Serrana (MG), ocupando as três primeiras posições, respectivamente.

O município de Maracanaú é o 4º melhor do País para se fazer negócios na categoria Indústria, conforme aponta ranking da consultoria Urban Systems e revista Exame, que avalia o ambiente econômico de 319 cidades com mais de 100 mil habitantes.

O Ceará conta ainda com outros quatro municípios entre os 100 primeiros do ranking nesta categoria, em particular: Caucaia (17º), Sobral (25º), Maranguape (44º) e Itapipoca (85º).

Conforme os organizadores do ranking, são analisados os seguintes indicadores na categoria indústria: empregos no setor industrial, empregos no setor com média e alta remuneração, renda do trabalhador na indústria, estabelecimentos industriais, exportação industrial, distância do aeroporto, distância ao porto de exportação mais próximo, paralisações no serviço de água, rodovias federais e concentração de empregos no setor.

O ranking inclui outras sete categorias, entre as quais a Educação conta com o maior número de municípios cearenses entre os 100 primeiros: Fortaleza (10º), Maracanaú (20º), Caucaia (22º), Juazeiro do Norte (29º), Crato (34º) e Itapipoca (72º).

As três primeiras posições nacionais ficam com São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, respectivamente. Nessa categoria, os critérios avaliados são: matrículas na educação básica total, matrículas na educação privada, escolas na educação básica, variação do número de alunos por escolas, matrículas na educação superior total, matrículas na educação superior privada, estabelecimento na educação superior, variação do número de alunos por estabelecimento, empregos na educação, concentração de matrículas da educação superior.

O Estado também aparece bem na categoria Saúde, listada pela primeira vez neste ano. São três municípios entre os 100 primeiros do País: Fortaleza (18º), Maracanaú (85º) e Itapipoca (96º). O pódio nacional é composto, respectivamente, por Salvador, Rio de Janeiro e Florianópolis.

O melhor resultado da capital cearense se dá na categoria Mercado Imobiliário, na qual Fortaleza figura na 8ª posição. Juazeiro do Norte é a única outra cidade do Estado a figurar entre as 100 primeiras do Brasil nesse segmento, ficando mais precisamente com a 82ª posição.