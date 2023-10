Cidade Mais Infância une educação cidadã e protagonismo infantil em Fortaleza

No local, o protagonismo infantil se conecta à educação cidadã de forma lúdica, plural e divertida. Em seus 33 espaços interativos, o equipamento do Governo do Estado, gerido pela Secretaria da Proteção Social (SPS), realiza atividades recreativas para crianças, voltadas a serviços encontrados em cidades reais, como a Cagece, o Corpo de Bombeiros, o Vapt Vupt, o Detran, além de teatro, areninha e museu de paleontologia.

Imagine uma cidade inteira feita só para crianças, onde elas podem ter acesso a serviços de saúde, educação e lazer. Tudo isso, aprendendo sobre direitos e deveres enquanto brincam de serem médicas, cozinheiras, policiais, artistas e muitas outras profissões. Essa é a proposta da Cidade Mais Infância (CMI), localizada no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza . O local está em funcionamento desde julho e já recebeu mais de 27 mil visitantes.

“Quero ser policial ou confeiteira. Cheguei a visitar a escola de cozinha, a gente aprendeu a fazer cupcakes e depois deixaram comer. Tava tudo muito delicioso. Agora tô esperando o show acabar pra ir brincar lá na polícia”, diz a pequena Ana Clarice Oliveira, 10. Ela estava visitando pela primeira vez a Cidade com a família.

A mãe dela, Elane Gomes, de 34 anos, conta que no bairro onde vivem, no Planalto Ayrton Senna, não há muitos espaços para levar as crianças. Ela relembra ainda que, logo na recepção da CMI, todos foram instruídos sobre as regras para transitar na cidade, que são: andar pelas calçadas, atravessar a rua apenas na faixa de pedestre e quando o semáforo estiver vermelho para os “carros”. A reação da filha a surpreendeu positivamente.

“Não conhecia, fiquei sabendo por divulgação nas redes sociais e achei muito massa. Quero vir mais vezes. Ela já tá super entendendo tudo, fui atravessar fora da faixa de pedestres e ela já me chamou a atenção, dizendo que não podia. Eu fiquei muito surpresa com a reação dela, porque eu mesma agi errado e ela logo me corrigiu. Acredito que ela vai levar esses ensinamentos das regrinhas pra vida”, relata a mãe.

Ela destaca ainda que todo o planejamento da Cidade foi elaborado pensando em abordar uma temática da vida em sociedade. No Vapt Vupt, por exemplo, a criança pode aprender para que serve cada documento utilizado diariamente, como a carteira de identidade e a certidão de nascimento. Já no Detran, ela entende sobre as sinalizações de trânsito e podem brincar de pilotar um veículo no videogame — caso aprovadas pelo instrutor, elas podem até mesmo emitir a carteira de habilitação (de brincadeira).

“O espaço foi idealizado trabalhando de maneira intersetorial com as secretarias, cada um deles — desde a descrição do espaço físico ao detalhamento das atividades pedagógicas — foram pensados em conjunto com as pastas. Então, a gente sentou junto a Secretaria de Educação, para a parte da escolinha; com a Secretaria de Esportes para a areninha; e com a Secretaria de Saúde para o hospital”, afirma Elane Gomes.