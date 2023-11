Cidade Mais Infância deve se tornar uma atração turística no Ceará

Em funcionamento desde julho deste ano, a Cidade Mais Infância (CMI), equipamento do Governo do Estado, gerido pela Secretaria de Proteção Social (SPS), localizado no Centro de Eventos, em Fortaleza, deve se tornar uma atração turística no Ceará. O espaço tem como objetivo proporcionar às crianças um ambiente seguro para desenvolver habilidades sociais e cognitivas por meio de atividades pedagógicas realizadas nos 33 cenários que compõem a Cidade.

Nos dois primeiros meses de operação, a CMI já se consagrou um sucesso entre famílias, escolas e projetos sociais. Durante o período, foram totalizadas 27 mil visitas ao local. Uma delas foi a família da coordenadora pedagógica e professora Camila Menezes, que levou a filha Lavínia, de 6 anos, e os sobrinhos para conhecer a Cidade pela primeira vez.

“Eu trabalho com educação, como professora e coordenadora escolar, então penso que estava faltando em Fortaleza um espaço educativo, lúdico e dinâmico. Sei que existem várias praças e espaços na cidade voltadas para as crianças, mas um lugar fechado específico e que traga segurança ainda não tinha”, relata a mãe.