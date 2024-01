Fortaleza amanhece com chuva neste domingo, 10; veja previsão do tempo

O município de Baturité registrou o maior índice pluviométrico, com 5.6 milímetros (mm) (Posto: Hotel Vale das Nuvens), seguido por Potengi (Posto: Potengi), com 5 mm, e São Gonçalo do Amarante (Posto: Santo Amaro), com 4 mm.

Fortaleza amanheceu com chuva neste domingo, 10. Pelo menos mais dez cidades no Ceará registraram precipitações entre a manhã desse domigno, 10, e a manhã de hoje, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Durante o início da semana, são esperadas condições de chuvas passageiras e de fraca intensidade na faixa litorânea, principalmente durante a madrugada e início da manhã. Nas demais regiões, as chuvas são previstas para ocorrer ao longo do dia.

As precipitações no litoral, são resultantes do transporte de umidade proveniente do oceano, impulsionado pelo efeito de brisa. Por outro lado, no sul do Estado, as chuvas são influenciadas pela disponibilidade de umidade, calor e interação do vento com o relevo.

As temperaturas máximas podem chegar a 37°C no Cariri e Jaguaribana. Na maior parte do interior do estado deve ficar entre 33°C e 37°C. Na faixa litorânea, as máximas devem ficar entre 31°C e 34°C.

Com relação a velocidade máxima do vento, valores entre 25 km/h e 40 km/h estão previstos para a faixa litorânea e regiões de serra. A umidade relativa do ar deve se manter acima de 20% no decorrer do período no interior do estado, enquanto nas regiões do litoral, são esperados valores entre 40 e 60%.



Veja a previsão para os próximos dias:

Domingo - 10/12/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.