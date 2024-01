Mutirão em Fortaleza identificará doenças oftalmológicas em pessoas com diabetes

Evento disponibilizará exames de fundo de olho, glicemia e aferição de pressão; no local, também serão dadas recomendações para os pacientes diagnosticados

De acordo com o Instituto Olhar, que organiza o evento, cerca de 570 pessoas são esperadas para os atendimentos.

Um mutirão ofertará serviços oftalmológicos para pessoas com diabetes neste sábado, 9, no bairro da Messejana, em Fortaleza . Durante o evento, serão disponibilizados exames preventivos gratuitos, como os de fundo de olho, medição de glicemia e aferição de pressão arterial.

Os interessados em participar devem realizar cadastro no site do evento, disponível no Instagram da Organização Não Governamental (ONG). Também é necessário que os pacientes realizem um teste prévio, que será utilizado como base de informações para a análise de cada caso.

Além dos exames, também será oferecida alimentação no local e informativos sobre projetos do Instituto que poderão auxiliar os pacientes diagnosticados em cada caso.

Serviço

Mutirão oftalmológico Instituto olhar



Onde: Rede Bioclínica (rua Padre Pedro de Alencar, 694, Messejana - Fortaleza)

Quando: Sábado, 9, das 8 às 12 horas