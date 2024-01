Caminhão do Cidadão realiza emissão de documentos em shopping de Fortaleza nesta quarta, 6

Entre os serviços ofertados estão a emissão da 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade (RG), do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais, além do bilhete único e cadastro de cartão de gratuidade para idosos

O Caminhão do Cidadão oferta nesta quarta-feira, 6, serviços de emissão de documentos no Shopping Giga Mall, no bairro Messejana, em Fortaleza. O veículo estará disponível no estacionamento subterrâneo do shopping, das 9 às 16 horas. O programa, coordenado pela Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS), deve percorrer mais sete bairros na Capital e quatro municípios nesta semana.

Entre os serviços ofertados no Caminhão estão emissão da 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade (RG), do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais. Outros serviços que estarão disponíveis para emissão são o cadastro do bilhete único e cadastro de cartão de gratuidade para idosos (1ª via).

De acordo com o superintendente do Giga Mall, Regis Tavares, o local recebe o serviço com muita satisfação. “Estamos muito satisfeitos em receber o Caminhão do Cidadão e a equipe do Sindiônibus no Giga. Essa iniciativa demonstra o nosso compromisso em proporcionar facilidades e serviços relevantes para a comunidade local” disse,