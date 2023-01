Nuvem colorida aparece no céu de São Paulo e surpreende moradores

O fenômeno meteorológico chamado 'nuvem iridescente" é raro e surge quando a luz solar se encontra com os cristais de gelo das núvens

Uma nuvem colorida apareceu no céu do Litoral Norte de São Paulo por volta das 10 horas desse sábado, 14, e fascinou a população que presenciou o acontecimento. Uma foto que circulam nas internet mostra o fenômeno.

A nuvem colorida é resultado de um fenômeno chamado de nuvem iridescente, considerado raro. Flávio Freitas, médico residente de Ilhabela, município no litoral norte do estado de São Paulo, conta que achou a nuvem interessante e decidiu registrar sua visão.

"Vi todo mundo olhando para cima, e decidi olhar também. Achei muito esquisito. Nunca tinha visto isso. Decidi tirar uma foto e postar nas redes sociais. Super diferente", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Pedro Camarinha, confirmou o fenômeno chamado de "nuvem iridescente" e explicou que as nuvens surgem quando há decomposição da luz solar nas sete cores do arco-íris.

"Isso acontece quando a luz do sol incide em cristais de gelo da nuvem. O processo é semelhante ao do arco-íris, mas nesse caso não são partículas de água líquida, e sim cristais de gelo", afirmou.

O pesquisador explicou ainda que esse fenômeno óptico costuma depende de ângulos específicos de observação do Sol. Segundo ele, nuvens iridescentes não provocam chuvas, mas é comum que elas apareçam após tempestades.

Sobre o assunto Polícia Civil prende fornecedor de armas que abastece facção criminosa

Minas Gerais registra 220 cidades em situação de emergência

Dino comenta papel do Ministério da Justiça antes de atos terroristas

TV Brasil celebra Geraldo Azevedo com show intimista na faixa musical

Justiça do Rio suspende bloqueio de bens do Gupo Americanas

Lei que inclui cultura afro-brasileira nas escolas completa 20 anos

















Tags