XI Seminário de Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade está com inscrições abertas

A professora titular da Faced e coordenadora do Grupo de Pesquisa Cultura de Paz, Juventudes e Docentes (UFC/CNPQ), Kelma Matos, explica que o Seminário tem como objetivo “trazer diálogos e descobertas realizadas por jovens, docentes e educadores sobre como trabalham com a cultura de paz, espiritualidade e educação nas suas experiências vividas”.

Ao longo dos dias do evento, serão promovidas mesas de conversa com diferentes temas, como diversidade, inclusão, juventude e políticas públicas de combate às desigualdades sociais.

Entre os dias 6 e 8 de dezembro, será realizado o XI Seminário de Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade , evento promovido pelo grupo de pesquisa Cultura de Paz, Juventudes e Docentes, da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal do Ceará (UFC). O seminário ocorrerá na modalidade online e a transmissão ao vivo será gratuita pelo canal da Faced em Ação , no Youtube.

“Assim, semeamos uma concepção de vida em que os valores humanos sejam guias para o nosso encontro de cuidado conosco mesmos e com todos os seres. O respeito à vida é um dos pilares fundamentais para a Cultura de Paz. Ela, por sua vez, pode ser compreendida como um guarda-chuva para os trabalhos com direitos humanos, justiça restaurativa, mediação e formação de educadores em Cultura de Paz”, destaca.

Para esta edição, a programação foi pensada como forma de estimular o diálogo entre a comunidade acadêmica sobre a perspectiva do autocuidado, bem como o cuidado com o planeta e com as juventudes.

“É fundamental na academia termos essas temáticas que, na verdade, tratam das nossas vidas e são conhecimentos imprescindíveis para o bem viver dos povos. A Cultura de Paz traz o compromisso de nos lapidarmos para nos tornarmos melhores a cada dia. Se temos um conhecimento, e não o utilizamos na perspectiva de valores humanos ele se perde em si mesmo”, pontua Kelma.

Confira a programação do XI Seminário de Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade



Mesas de conversa

Abertura - 6/12 - 8h30min às 9 horas

Mesa 1 - 6/12 - 9h às 11h30min - “Nós, humanos? Cultura de Paz, inclusão, cuidados, respeito e diversidade”