Frequentadores seguem se arriscando em saltos na Ponte Metálica; veja fotos

"Um pôr do sol fascinante e a melhor vista da cidade para apreciar o fim de tarde". O casal de turistas Cristian Silva, 30, e Rayssa Nobre, 31, veio de Natal, no Rio Grande do Norte, e procurou na internet qual seria o melhor ponto para apreciar a vista do entardecer em Fortaleza, até encontrar um comentário que indicava a ponte metálica, no Poço da Draga, ao lado da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. Chegando ao local, eles viram as placas indicando o risco de queda da estrutura e os tapumes de isolamento, mas ainda assim acessaram a ponte por um buraco feito na lateral.

Questionada pelo O POVO sobre a situação de insegurança da ponte, a Secretaria Municipal da Infraestrutura ( Seinf ) disse que “realizou, em agosto deste ano, o bloqueio de acesso da população à Ponte Metálica do Estaleiro (conhecida como Ponte Velha), por meio de tapumes, como forma de isolar a área e preservar a integridade física das pessoas que transitam no local”.

Uma estrutura de coberta na ponte só contava com três apoios, já que uma das “pernas” havia desmoronado algumas semanas atrás. Ainda assim, vários jovens escalavam e pulavam de lá, apoiando o peso do corpo na quina sem apoio.

Dezenas de meninos e meninas se divertiam com as piruetas na água, ignorando os grandes pedaços de concreto armado que pairavam sob suas cabeças e que estavam presos apenas por débeis fios de ferro carcomidos pela maresia.

Enquanto o casal falava, um grupo de jovens corria animado segurando acima das cabeças uma escada feita de vergalhões de aço. A escada seria fixada com cordas em um toco de coluna quebrada e ajudaria os moços a subir na ponte rapidamente após os saltos no mar, sem a necessidade de ter que nadar até a arrebentação.

Sobre os riscos de afogamento, a Guarda Municipal disse que “conta também com a Inspetoria de Salvamento Aquático atuando na Praia do Hawaizinho, praia lateral à ponte, com uma equipe em regime de plantão, composta por três guardas, todas as sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 8 às 17 horas. Os agentes atendem demandas de afogamento e dão orientações sobre banho seguro. A disposição da equipe foi uma demanda atendida pela Prefeitura de Fortaleza a partir da solicitação da comunidade do Poço da Draga e visa garantir a segurança dos banhistas na área nos horários de maior fluxo de pessoas no local”.

Ponte metálica: aos pedaços, mas ainda parte da Praia de Iracema

Em janeiro deste ano, a Prefeitura divulgou o projeto para requalificação de 2 km da Praia de Iracema. Entre as intervenções estavam mudanças no calçadão, novo paisagismo, plantação de árvores nativas e a construção de um mirante e plataforma para salto no mar no espigão do Poço da Draga. O projeto, orçado em cerca de R$ 27 milhões, teve as obras iniciadas em abril, como previsto.

Segundo a Prefeitura, a obra, que está inserida no projeto de requalificação e reforma da orla da Praia de Iracema, deve ser entregue no segundo semestre de 2024, bem como a nova Ponte dos Ingleses.

Em julho de 2022, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Ceará informou que iniciou o processo de tombamento federal do conjunto de estruturas históricas do antigo Porto de Fortaleza, que contempla a Ponte do Poço da Draga, a Ponte dos Ingleses e a Muralha Hawkshaw, píer que compõe o conjunto de estruturas na orla de Fortaleza.