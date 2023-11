Mãe sai de casa com crianças no carro e é atacada por assaltantes em Fortaleza

No momento que saía da garagem de uma residência no bairro Varjota, a vítima foi surpreendida por criminosos

De acordo com a apuração do O POVO , ela estava dando a ré e um dos criminosos chegou e tentou retirar as crianças do carro. O criminoso conseguiu roubar o relógio e o aparelho celular da vítima.

Uma mulher que saía de casa com duas crianças dentro de um veículo foi atacada por assaltantes na noite do último domingo, 29. O caso aconteceu no bairro Varjota, em Fortaleza. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima, mãe das crianças, em luta corporal com os criminosos .

Durante a luta corporal, a mãe chega a ser jogada no chão pelos indivíduos. Depois, os criminosos fogem sem conseguirem levar o carro.

Em seguida, a mulher é amparada por algumas pessoas na rua. Após o caso, a vítima ficou abalada e com medo de sair de casa, de acordo com informações de fonte da segurança pública.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o órgão informou que a Polícia Civil do Ceará investiga o caso e um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial. As imagens são usadas para auxuliar os trabalhos policiais.

Conforme a SSPDS, o policiamento do bairro Varjota é realizado por viaturas do Policiamento Ostensivo Geral, da Força Tática, do motopatrulhamento do 8º Batalhão. A área conta com reforço do Raio e do Choque. "Operações específicas são realizadas a fim de reduzir os crimes violentos contra o patrimônio (CVP) com apoio do serviço de inteligência do batalhão", divulgou.