Dois PMs são presos em Fortaleza suspeitos de extorsão

O proprietário do aparelho celular procurou a delegacia do 16º Distrito Policial, onde registrou boletim de Ocorrência.

Dois policiais militares foram presos em flagrante suspeitos de extorsão nessa quarta-feira, 1º, no bairro Parangaba. As detenções foram convertidas em prisão preventiva, conforme decisão judicial obtida pelo O POVO.

O criminoso que extorquia o homem nas redes sociais marcou um encontro em um shopping no bairro Parangaba e a vítima foi até o local acompanhado dos policiais civis.

O automóvel que chegou no local com as pessoas para receber o dinheiro em troca do aparelho celular tinha como ocupantes dois policiais militares. Ambos foram presos.

A versão dos suspeitos é de que foram acionados por uma pessoa que comercializa aparelhos celulares para a entrega de um smartphone e o recebimento do valor de R$ 5 mil pela venda. Não sabendo que se tratava de uma ação criminosa.

De acordo com a Controladoria Geral de Disciplina (CGD), os agentes de segurança foram autuados por crime de extorsão. O órgão afirma que as investigações começaram por meio da delegacia distrital por causa de ameaças.

Flagrante na DAI e processo disciplinar na CGD

Durante a abordagem policial, os agentes identificaram que os suspeitos eram policiais civis e os conduziram para a Delegacia de Assuntos Internos (DAI), onde foi realizado o flagrante. Os dois soldados foram encaminhados ao presídio militar.

A CGD instaurou imediata instauração do processo disciplinar. (Colaborou Lucas Barbosa)