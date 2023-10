Garotos em areninha de Fortaleza não eram alvos dos criminosos, diz secretário da Segurança

Criminosos efetuaram disparos contra garotos que jogavam em areninha no Conjunto João Paulo II, no bairro Barroso, em Fortaleza Crédito: Via Whatsapp O POVO

Os criminosos responsáveis pela tentativa de chacina na noite dessa segunda-feira, 23, no Barroso, procuravam um homem que havia feito uma ameaça contra a comunidade do Gereba, no bairro. O alvo não foi encontrado, mas ainda assim eles efetuaram tiros contra os garotos que participavam de um projeto social na Areninha do Boreú, no bairro João Paulo II. A informação é do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio.

A areninha estava cheia de crianças e adolescentes que participavam de escolinha de futebol todas as segundas-feiras. Os criminosos chegaram em um automóvel e realizaram os disparos. Quatro pessoas foram baleadas, sendo três garotos de 12, 13, e 14 anos, mas Kristian Gean de Araújo Aves, o de 14 anos, não resistiu aos ferimentos. Um homem de 29 anos também foi baleado.

Comoção na comunidade do Gereba após tiros contra garotos Os moradores da comunidade do Gereba estão revoltados com a situação. Na manhã desta terça-feira, 24, a areninha ainda apresentava marcas de tiros e poças de sangue, conforme O POVO apurou. Havia policiamento no local. Kristian Gean de Araújo Aves, que morreu na ação, frequentava uma igreja evangélica e o projeto social da escolinha de futebol. "Era um menino bom, adolescente, tinha muitos sonhos de trabalhar e ajudar a mãe dele. A mãe dele, uma guerreira, criou ele praticamente sozinha. E a vida dele era da igreja, do colégio e para casa. Acontecer isso com ele, ele não merecia passar pelo que passou", relata uma amiga da família de Kristian. De acordo com a moradora, a mãe e a avó estão à base de medicamentos. Kristian foi socorrido e levado pelos braços, conforme a fonte, que também testemunhou a tentativa de chacina.