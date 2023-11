Sete novas ambulâncias são adicionadas ao Samu de Fortaleza

Cada ambulância conta com suporte ventilatório, incluindo oxímetro de pulso, oxigênio e máscaras; suporte circulatório, com desfibrilador externo automático; objetos para imobilização, como talas, pranchas e imobilizadores; e fitas de glicemia para suporte metabólico.

O Samu de Fortaleza passou a contar com 35 ambulâncias após a aquisição de sete novos veículos. A compra custou cerca de R$ 325 mil e foi anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT) na manhã desta quarta-feira, 1º. Os novos equipamentos substituirão os mais velhos da frota, que passarão a compor a reserva.

Segundo a Prefeitura, os carros darão nível de suporte básico de vida, contando com apoio para casos em saúde mental. Existem outras 18 ambulâncias com essa finalidade. Também há quatro de suporte intermediário e seis de suporte avançado, para atendimento pré-hospitalar. Além disso, o Samu Fortaleza conta com seis motolâncias (motos), três Bike Vida (bicicletas) e dois veículos para transporte inter-hospitalar de pacientes graves.

“O Samu é o serviço que trabalha 24 horas por dia e sete dias por semana. Só há troca de motorista e equipe. As ambulâncias rodam 24h por dia para dar resposta rápida a emergências que caracterizam atendimento de urgência”, diz o prefeito, explicando o motivo da renovação da frota.

“O resultado prático disso é uma melhora no tempo resposta, que a população tanto merece. Esses veículos rodam 24h, o desgaste é muito grande. Sempre que a secretaria puder renovar, é necessário que se faça”, afirma Galeno Taumaturgo, secretário municipal da Saúde.

Galeno pede ainda que a população evite passar trotes para o Samu, prática que ainda é muito registrada. “Isso acaba prejudicando as pessoas, sacrificando o atendimento de quem realmente merece”, expõe.

Atendimentos

De janeiro a setembro deste ano, o Samu atendeu 287.293 ligações telefônicas, onde em 47.765 (16,6%) houve a necessidade do envio de atendimento, seja por ambulância, motolância ou Bike Vida para atendimento no local.

O serviço conta com 14 bases descentralizadas pela Capital. A divisão das ambulâncias e equipes ocorre para que o atendimento pré-hospitalar seja feito com mais agilidade, principalmente em situações que envolvam risco de morte ou sequelas.