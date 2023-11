Bairros de Fortaleza registram oscilação de energia na manhã desta quarta

Procurada pelo O POVO , a Enel Distribuição Ceará confirmou "suspensão no fornecimento de clientes da região Oeste de Fortaleza".

A região Oeste de Fortaleza registrpi oscilação de energia na manhã desta quarta-feira, 1º, por volta das 8h50min. Alguns bairros afetados foram: Barra do Ceará, Monte Castelo, Montese, Conjunto Ceará, Benfica, José Bonifácio, Jóquei Cube, Joaquim Távora, Centro, além de pontos próximos na Região Metropolitana, como Eusébio e Maracanaú.

De acordo com a companhia, o abastecimento de todos os clientes foi totalmente normalizado por volta de 9 horas, "por meio de manobras na rede elétrica". "A empresa informa também que as causas do incidente estão sendo apuradas", completa

O que fazer em caso de aparelhos danificados por queda de energia?

Caso haja eventuais danos a equipamentos eletroeletrônicos provocados por eventos elétricos associados à rede de distribuição de energia elétrica, a Enel informa que segue o que determina a Aneel por meio da Resolução nº1000/2021 e pelo módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST), que estabelecem os critérios de ressarcimento de danos a serem feitos pelas distribuidoras de energia elétrica.

O cliente pode dar entrada na solicitação de ressarcimento atendendo aos seguintes requisitos:

Ser o titular da unidade consumidora onde houve a ocorrência;

Informar a data e o horário prováveis da ocorrência que o cliente acredita que tenha causado o dano;

Relatar o problema apresentado;

Descrever as características gerais do equipamento danificado, tais como: marca, modelo, ano de fabricação etc.

Caso o cliente seja eletrodependente — pacientes que necessitam do uso contínuo de energia elétrica para tratamento de saúde —, é necessário informar à empresa e manter o cadastro atualizado.

Nessa situação, a companhia prioriza o atendimento, realiza a entrega de avisos programados de manutenção de rede elétrica e de suspensão de fornecimento.