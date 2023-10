Educação financeira é tema de webinar gratuito

Com foco na micro e pequena empresa, o evento acontece nos dias 6 e 7 de novembro e traz especialistas na área financeira para ajudar empreendedores na missão de ajustar as finanças do seu negócio

“Se tivesse dinheiro sobrando”… todo mundo que tem um negócio já pensou nessa frase. Lidar com o dinheiro não é uma tarefa fácil, principalmente quando não temos um elemento primordial: educação financeira. Pensando nisso, a nova edição do Webinar Movimento Empreender, que acontece nos dias 6 e 7 de novembro com o tema “Micro e Pequena Empresa – Todo o cuidado com o dinheiro é pouco” traz o tema para o centro do debate. Durante 2 dias, especialistas no assunto irão desenhar uma jornada completa para tornar seu negócio financeiramente forte. O evento é gratuito.

No primeiro dia, vamos colocar suas contas nos trilhos, e no segundo te ajudar a manter a saúde financeira do seu negócio. Breno Perrucho, criador do canal Jovens de Negócios, do Grupo Primo Rico, estará com a gente nesta jornada. Além dele, os contadores Orlando Silveira, especialista em Simples Nacional, e Randal Mesquita, especialista em finanças e custos para Varejo e Serviços. Trazendo a força do Sebrae, Silvio Moreira, Articulador de Competitividade, complementa o time de especialistas.

Você sabe como separar o seu dinheiro do dinheiro do negócio? Sabe como gerenciar a grana da sua empresa? Que processos financeiros já conseguiu implantar? Que indicadores financeiros você utiliza? Essas serão apenas algumas das perguntas cruciais que nosso time de palestrantes irá responder. Além de falar sobre a importância da reserva de emergência – e como montar essa reserva -, sobre como alcançar o equilíbrio financeiro e fazer uma boa gestão financeira do seu negócio, e muito mais!