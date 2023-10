Galho de árvore cai no Centro de Fortaleza e afeta fiação elétrica

O galho de uma árvore caiu , nesta terça-feira, 31, na avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza, e atingiu parte da fiação elétrica do local.

A queda do galho afetou o funcionamento de alguns semáforos da região. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) apontou que a instabilidade semafórica foi registrada nos cruzamentos da avenida Duque de Caxias com as ruas Solon Pinheiro, Assunção e Jaime Benévolo.

A AMC também afirmou que o galhos estavam sendo retirados do local e que agentes e orientadores do órgão atuam no controle do tráfego para auxiliarem os motoristas durante a instabilidade dos semáforos.