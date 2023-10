Barco movido a hidrogênio verde chegará ao Ceará em novembro; veja fotos

A parada em Fortaleza faz parte de uma viagem mundial que teve início em 2017, partindo de Saint-Malo, na França. No Estado, será a 83ª escala de sua jornada de oito anos ao redor do mundo.

Trata-se do Energy Observer, barco experimental trazido pela Qair , empresa francesa de energias renováveis com sede na capital cearense.

Embarcação movida a hidrogênio verde chegará ao Ceará no dia 16 de novembro e ficará atracada no Marina Park Hotel por oito dias, até 24. Veja galeria de fotos ao fim da matéria

Navio passa pelo Golden Gate, na Califórnia Crédito: George Conty/Energy Observer Productions/Divulgação

O evento da chegada do barco é organizado pela Qair, com o apoio do Governo do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza, da empresa cearense CSI e de outras e empresas patrocinadores do Projeto Energy Observer, como a Air Liquide, Toyota e Grupo Accor.

Haverá um evento apenas para convidados para visitação ao barco, mas nos outros dias a embarcação estará apenas visível, mas não terá acesso público ao equipamento.

O que é o Energy Observer, barco movido a hidrogênio verde

O Energy Observer é um catamarã, sendo um laboratório para a transição ecológica.

Sua arquitetura foi projetada para condições extremas, indo aos limites das tecnologias de emissão zero.

Montanha de gelo Spitzberg Crédito: Amelie Conty/Energy Observer Productions/Divulgação

O sistema energético é composto por três fontes de energia renováveis: solar fotovoltaica, energia eólica e hidrelétrica. Além disso, são dois tipos de armazenamento, como baterias de íons de lítio e hidrogênio.

Segundo a Qair, o navio produz hidrogênio diretamente a bordo, por eletrólise da água do mar.