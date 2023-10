Pai, réu por estupro, não entrega filho após Justiça determinar avó materna como tutora

Ao tentar contato por telefone, as autoridades perceberam que o número informado no mandado não recebia chamadas, e a foto do Whatsapp não corresponde ao requerido.

Ao chegar na residência do genitor, o funcionário da portaria teria informado que o homem não atendia o interfone do apartamento. Os oficiais também não foram autorizados a subir ao apartamento e tocar a campainha.

A det erminação judicial de que o menino de seis anos, que está sob a guarda do pai - réu de acusação de estupro contra o filho - fique aos cuidados da avó não foi cumprida. O genitor não foi localizado. Segundo oficial de Justiça, o pai foi procurado no final da tarde dessa sexta-feira, 20, mas ele não atendia o interfone residencial ou celular. Desde ontem, família materna tenta medida de busca e apreensão.

“É muito preocupante a manutenção da criança com seu abusador há meses e, ainda por cima, isolado de mim que não há nada que desabone minha conduta como mãe”, informou a genitora do menino, ao ser contatada pela reportagem.

O Ministério Público do Ceará (MPCE), no entanto, emitiu parecer declarando que há a “ausência de fundamentos de emergência” e, por isso, não será emitida medida de busca e apreensão.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) também foi procurado para maiores explicações sobre a não consideração da ocorrência como uma urgência, bem como detalhes dos próximos procedimentos. A matéria será atualizada.

Relembre o caso

A mãe, que é advogada, alega não ver seu filho desde 6 de julho, quando um mandado de busca e apreensão foi executado pela 9ª Vara Criminal de Fortaleza, resultando na remoção da criança. Ela vivia no Rio Grande do Norte com a guarda do filho estabelecida pela Vara da Infância local e deixou o pai em dezembro devido a episódios de violência doméstica.

Quando ainda estava com a mãe, o filho teria relatado casos de abuso sexual supostamente cometidos pelo pai. Os relatos foram registrados em áudios e exames dentários que identificaram lesões compatíveis com sexo oral forçado. O garoto também teria feito desenhos que representavam as alegadas situações. A defesa do pai nega todas as acusações.