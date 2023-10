Tentativa de chacina no Barroso: velório de vítima adolescente é marcado por comoção

Kristian, 14, foi morto com um tiro enquanto jogava futebol em uma Areninha do bairro Barroso, em Fortaleza, quando homens saíram de um carro atirando

Kristian era aluno do 8º ano da Escola de Tempo Integral José Aroldo Cavalcante Mota. Professores da unidade de ensino participaram do momento de despedida do jovem. Uma professora de História, que prefere não ser identificada, proferiu palavras de apoio aos familiares na parte externa da igreja.

Na rua 10, além de pessoas próximas da vítima, membros da comunidade se espalhavam por asfalto e calçadas em tom de tristeza, com muitas pessoas chorando.

Estabelecimentos fazem sinal de luto pela morte de Kristian Gean de Araújo Alves, de 14 anos Crédito: Gabriel Gago/Especial para O POVO

O pastor Marcelo Miranda detalhou que Kristian ia desde pequeno para a igreja, que serviu e que levou toda a família. "Todos da comunidade estamos muito tristes com a perda do Kristian, ele era um anjo que cumpriu a missão dele conduzindo todos à Igreja, participando do ministério infantil da Igreja. E de uma forma muito covarde foi assassinado", lamentou.

Ele também mencionou o professor de futebol da escolinha Meninos de Deus — projeto que busca livrar as crianças da criminalidade por meio do esporte —, que estava dando aula para Kristian e cerca de outros 60 colegas no momento do tiroteio.



Marcelo conta que o professor da escolinha levou Kristian para o hospital e que os médicos tentaram reanimá-lo 25 vezes, "mas, infelizmente, não deu”, acrescentou. “Nós estamos muito tristes. Foi morto praticando futebol, que amava”, finalizou.