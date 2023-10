Inscrições para ‘Ocupa MIS’ são prorrogadas; saiba como participar

Inscrições para edital do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) vão ocorrer até segunda-feira, 23, e podem ser feitas através da plataforma Mapa Cultural do Ceará

Foi prorrogado até segunda-feira, 23, as inscrições para o edital "Ocupa MIS - Multilinguagem 2023", do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS). As inscrições podem ser feitas através da plataforma Mapa Cultural do Ceará, no qual o proponente deve possuir ou realizar seu cadastro.

O objetivo do edital é fomentar projetos colaborativos e integrados que dialoguem com museus, cultura, arte e tecnologia, numa abordagem multilinguagem. Serão selecionadas dez propostas de obra digital inédita e cada uma receberá R$25.000,00, sendo exibidas no museu em fevereiro de 2024.



