Universidade do Vale do Acaraú está com inscrições abertas para vestibular de 2024

A avaliação constará da Prova de Conhecimentos Gerais, Prova de Conhecimentos Específicos e Prova de Redação, a serem aplicadas no dia 26 de novembro de 2023. De acordo com o Governo do Estado, todas as informações atualizadas sobre o andamento do processo seletivo estão sendo divulgadas no site do vestibular , acessando a opção Processo Seletivo 2024.1.

As inscrições para o vestibular 2024.1 da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) estão abertas até a próxima terça-feira, 31. Considerado o maior vestibular da história da Universidade , serão ofertadas 1.140 vagas em cursos de graduação , que se dividem entre os campi de Sobral, São Benedito, Camocim e Acaraú. Os interessados podem se inscrever pelo site da instituição .

As vagas do Vestibular 2024.1 já contemplam os cursos que passarão a funcionar nos novos campi da UVA, nos municípios de Camocim e Acaraú. Ainda segundo o Governo, a obra do campus Camocim já alcançou 50% dos serviços executados, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2024, onde inicialmente serão ofertados os cursos Ciências Contábeis e Engenharia de Pesca, com 40 vagas para cada curso.

No campus Acaraú, cuja construção teve início em julho, inicialmente serão ofertados os cursos de Pedagogia e Agronomia, também com 40 vagas para cada curso.

Também no campus Ibiapaba, que funciona desde 2021 com os cursos de Administração e Pedagogia, a UVA passará a ofertar um novo curso, Agronomia, disponibilizando 40 vagas pelo Vestibular 2024.1.

Vagas para candidatos cotistas

Metade das vagas do Processo Seletivo é reservada para o Sistema de Cotas, conforme a Lei Estadual nº 16.197, de 17 de janeiro de 2017.

As vagas para cotas são distribuídas entre os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e os candidatos que tiverem concluído os três anos do ensino médio em escolas públicas e que sejam economicamente carentes e oriundos de família com renda mensal igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita.

A inclusão no Sistema de Cotas deverá ser solicitada no ato da inscrição no Vestibular, somente no período indicado no Cronograma de atividades, anexando a documentação comprobatória exigida no Edital.