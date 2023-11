Tentativa de chacina: um adolescente morto e outras três pessoas feridas em Areninha de Fortaleza

Os outros feridos tinham 13, 12 e 29 anos. De acordo com informações de uma fonte da PM, testemunhas disseram que as vítimas estavam participando das atividades de um projeto, que acontecem todas às segundas e quartas-feiras. Conforme relatos de pessoas que estavam na praça do 'Campo do Boréu', pelo menos três homens desceram do veículo atirando.

Três adolescentes e um homem, que estavam na Areninha do Boréu, no Conjunto João Paulo II, no bairro Barroso, foram atingidos por tiros disparados por ocupantes de um veículo, que passava pelo local. Um adolescente de apenas 14 anos, identificado como Kristian Gean de Araújo Alves, morreu. Logo após ocorrência, o policiamento na região foi reforçado na tentativa de encontrar suspeitos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender aos feridos. Os quatro foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jangurussu, mas Kristian Alves não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas sofreram lesões no tórax e nos pés. Elas foram transferidas para o Instituto Doutor José Frota (IJF) e não correm risco de morte.

Patrulhas da PM estão em busca dos suspeitos. Um policial militar que atendeu a ocorrência, mas preferiu não se identificar, disse que uma briga de facções entre Massa e Comando Vermelho (CV) motivou o tiroteio. O alvo da ação seria um homem conhecido como 'Jajá', que estava nas proximidades da Areninha e quando viu a aproximação dos atiradores correu em direção ao treino de futebol.

"Ele estava na praça e tentou se proteger entrando no meio das crianças, quando percebeu a aproximação de pessoas armadas. Infelizmente, os executores não pouparam esses meninos, que estavam ali em um momento de diversão, e continuaram atirando", afirmou o PM.



Conforme o militar, as testemunhas afirmaram que os atiradores portavam pistolas e teriam recolhido parte dos cartuchos disparados. "As testemunhas falam em pistolas grandes. Acreditamos que as armas tinham algum tipo de alongador. Realmente, olhando de longe, para não comprometer o local do crime, não conseguimos identificar nenhum cartucho", declarou.

Equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para iniciar as investigações sobre o caso.

Policiamento foi reforçado na região



Procurada pelo O POVO, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que "as Forças de Segurança estão em diligências com foco em identificar e capturar os envolvidos" pelo crime.