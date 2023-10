Eleições para conselhos das Zeis em Fortaleza: confira os resultados

A votação foi viabilizada por meio de urnas eletrônicas. Segundo o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), apesar de haver o padrão estabelecido de seis eleitos para cada Zeis, a zona da Praia do Futuro não registrou votos em certos candidatos e, por isso, eles foram desclassificados. Essa Zeis segue com quatro titulares.

De acordo com Janayde Gonçalves, diretora da Diretoria de Articulação de Políticas Públicas do Iplanfor, não houve intercorrência nas sessões, com todas as urnas eletrônicas funcionando bem.

Os resultados foram divulgados após os equipamentos serem recolhidos das comunidades e direcionados até a sede do Iplanfor, no bairro Centro, onde foi realizada a apuração dos votos de cada sessão.

As Zeis foram delimitadas em 2009 para a proteção da habitação de interesse social em áreas valorizadas, além de serem áreas consideradas precárias e que necessitam de melhorias. Desde 2018, foram instituídas eleições para conselheiros gestores das Zeis, que ocorrem a cada dois anos.

Cada conselho gestor é formado por 12 habitantes das comunidades (seis titulares e seis suplentes), além de uma organização da sociedade civil com atuação na região. Os eleitos atuam de forma voluntária, ou seja, sem remuneração salarial.

Ao todo, Fortaleza conta com 12 áreas prioritárias. Neste ano, contudo, apenas nove localidades realizaram pleitos para conselhos gestores. São elas: Bom Jardim, Dionísio Torres (onde fica a Vila Vicentina), Lagamar, Moura Brasil, Pici, Pirambu, Poço da Draga, Praia do Futuro e Serviluz.

Zeis que não realizaram eleições

A Zeis do Cais do Porto, Cajazeiras e Mucuripe não participaram das eleições de 2023. De acordo com o Iplanfor, não há uma regra para que as eleições de todas as zonas ocorram no mesmo período.

Segundo a pasta, cada Zeis foi demarcada em um período diferente e, da mesma forma, os conselhos também foram definidos em tempos diferentes. A Zeis Cajazeiras, por exemplo, é a mais recente e não conta com conselho gestor ainda.

A Zeis Mucuripe ainda está com conselho gestor em vigência, com prazo de até dezembro deste ano. A expectativa é que as duas zonas realizem eleições suplementares neste ano, ainda sem data definida.

Já para a Cais do Porto, o período de vigência do conselho gestor segue até maio de 2024. Novas eleições suplementares para essa Zeis devem ser feitas antes da vigência terminar, também sem data definida.